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18:07, 21 августа 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз продукции в страну НАТО

Elstat: экспорт российской продукции в Грецию увеличился на 22,4 % в июне

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам июня 2024 года суммарные объемы вывоза российской продукции в Грецию, входящей в состав НАТО, увеличились на 22,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 145,8 миллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистической службы европейской страны (Elstat).

Для сравнения, в июне 2023-го совокупная стоимость российского экспорта в Грецию оценивалась в 119,1 миллиона евро. Таким образом, за год показатель увеличился на 26,7 миллиона. Ключевой категорией российского экспорта в европейскую страну остались углеводороды. В топ-3 наиболее востребованной продукции также попали необработанный алюминий, пшеница и манная крупа.

За первый летний месяц 2024-го суммарная стоимость поставок греческой продукции в Россию продемонстрировала противоположную динамику и сократилась на 3,3 процента в годовом выражении. Показатель просел на 300 тысяч — с 7,6 до 7,3 миллиона евро. Самой популярной продукцией, поставляемой на российский рынок, стали оливковое масло, мармелад, желе, фруктовые и ореховые пасты, а также переработанные или консервированные овощи.

Положительная динамика поставок российской продукции в Грецию сохранялась далеко не всегда. Например, в апреле 2024 года стоимость экспорта из РФ в эту страну просела на 52 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустилась до отметки в 92,7 миллиона евро. В свою очередь, в январе был зафиксирован еще больший спад. Тогда стоимость российских поставок рухнула на 95 процентов год к году, до 24,7 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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