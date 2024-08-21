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08:39, 21 августа 2024Экономика

Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума за 14 лет

Евростат: Россия в июне сократила закупки вина в Евросоюзе до 6,3 тысячи тонн

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В июне Россия сократила закупки вина в Евросоюзе до минимума за последние 14 лет. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет РИА Новости.

За месяц объем поставов вина в РФ из ЕС составил только 6,3 тысячи тонн, что стало наименьшим значением с января 2010 года (тогда было ввезено 5 тысяч тонн). При этом отмечается, что закупки европейского вина сокращаются третий месяц подряд — в июне они снизились на четверть по сравнению с маем.

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Сильнее всего сократила экспорт вина в Россию Франция — в 10 раз, до 12 тонн. Для этой европейской страны объем поставок стал минимальным с 1996 года. Поставки из Литвы упали в 2,5 раза (474,5 тонны), из Латвии — в 2,1 раза (до 636 тонн), из Португалии и Чехии — примерно на 40 процентов.

При этом Италии и Испании в июне удалось незначительно нарастить экспорт вина в Россию. Закупки итальянского вина выросли на 1 процент, до 2,6 тысячи тонн, а испанского — до 284 тонны с 253 тонн в мае.

Ранее стало известно о резком росте экспорта вина в РФ из Грузии — по итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы поставок выросли на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили более 44,7 тысячи тонн. Стоимость отгрузок составила 121,4 миллиона долларов.

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