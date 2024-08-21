Парикмахер раскрыла россиянам способы выбрать прическу по форме лица

Парикмахер Богатова: людям с круглой формой лица подходит уложенная набок челка

Парикмахер и мастер-стилист Ольга Богатова раскрыла россиянам способы выбрать прическу по форме лица. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

По словам специалистки, правильное разделение прядей зрительно корректирует форму лица. Так, эксперт порекомендовала людям с круглой формой лица сделать косой пробор и уложить челку набок, чтобы визуально вытянуть лицо и приблизить его к идеальной форме.

«Обладателям овальной формы подходит любой вариант. Но если хочется максимально ее подчеркнуть, однозначно рекомендую прямой пробор», — уточнила собеседница издания.

В то же время обладателям квадратной формы лица Богатова посоветовала делать косой пробор. Кроме того, людей с грушевидной формой стилист призвала делать прическу с объемным верхом и спокойным низом. «Идеально подходит пробор в зоне виска, когда большая часть волос перекидывается на одну сторону. Возможно, лучше сделать пышную челку, которая придаст лицу форму овала», — добавила она.

В заключение парикмахер заявила, что сгладить линии треугольной формы позволяет прямой пробор или боковой в сочетании с удлиненной косой челкой.

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