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20:06, 21 августа 2024Россия

Российский солдат вывез «бабулек» в армейских шлемах из курской деревни и попал на видео

Российский солдат вывез пенсионерок из курской деревни и попал на видео

Кадр: Telegram-канал MASH

В Курской области российский военнослужащий вывез пенсионерок из
приграничной деревни. Видеозапись, которую боец сделал в дороге, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах мужчина подбадривает сидящих рядом с ним пенсионерок, на головы которых надеты армейские каски. «Едем, бабульки, едем. Все нормально», — говорит боец своим пассажиркам.

По данным канала, ролик снял военнослужащий с позывным Тихий. Ранее тот же боец опубликовал еще одно видео, на котором спасает срочника, вступившего в бой с украинскими войсками.

После начала боев в Курской области многие россияне помогают жителям приграничных населенных пунктов эвакуироваться. Так, местный депутат Алексей Золотарев вместе с напарником вывезли в безопасное место более ста человек. Еще одна россиянка спасла девять детей, посадив их в свой автомобиль во время атаки со стороны Украины, — сейчас они в безопасности.

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      Алан Босиков
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