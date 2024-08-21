Саперы нашли три бомбы на железной дороге в приграничном регионе России

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области

Правоохранительные органы предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Три бомбы были заложены на пути, по которому доставляются грузы в Луганскую и Донецкую народные республики. Силовики обнаружили самодельные взрывные устройства в приграничном регионе на 41-м километре перегона Палатовка — Бирюч. Два подозрительных свертка, обмотанных лентой серого цвета, были присыпаны щебнем. Прибывшие по вызову саперы приступили к их обезвреживанию, в этот момент сдетонировала третья бомба, находившаяся в 100 метрах. От взрыва никто не пострадал.

Общий вес обнаруженных взрывных устройств составляет примерно пять килограммов. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее 21 августа сообщалось, что обвиняемый в подрыве железной дороги по указанию украинских спецслужб обладатель гражданства России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отказался признать вину.