Собянин сообщил о продолжении отражения атак БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На данный момент сбито восемь вражеских дронов. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

О первом сбитом в Подольском городском округе БПЛА Собянин сообщил в районе 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех и семи дронах.