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04:24, 21 августа 2024Россия

Собянин сообщил о продолжении отражения атак БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На данный момент сбито восемь вражеских дронов. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

О первом сбитом в Подольском городском округе БПЛА Собянин сообщил в районе 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех и семи дронах.

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