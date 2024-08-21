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11:34, 21 августа 2024Россия

Стало известно о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в российском регионе на границе с Украиной

В Курской области российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В регионе на границе с Украиной российские военные взяли в плен 18 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) — речь идет о Курской области. Об этом стало известно РИА Новости после разговора с представителем силового ведомства.

Морпехи из 810-й бригады Черноморского флота пленили группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

По данным агентства, украинских военных обнаружили у населенного пункта Спальное.

Накануне, 20 августа, сообщалось, что российские морпехи в результате боестолкновений в Курской области пленили нескольких бойцов роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также было уничтожено девять единиц техники.

Бои в Курской области ведутся более двух недель. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим Чрезвычайной ситуации федерального характера.

По последним данным, число жертв атак ВСУ в регионе из числа мирного населения резко возросло до 31 человека, травмы получили 143 жителя. Из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек, о судьбе 2 тысяч ничего неизвестно. По данным Минобороны, с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 4130 военнослужащих.

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      Елена Торубарова
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