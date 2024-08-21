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14:46, 21 августа 2024Ценности

Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

Стилист Александр Рогов назвал вязаный жилет модной вещью на раннюю осень

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на раннюю осень. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам специалиста, стильным изделием для переходного периода между летом и осенью станет трикотажный, вязаный или костюмный жилет. Эксперт уточнил, что в прохладную погоду данное изделие можно носить на голое тело или с футболками.

«А в более прохладную погоду миксуйте его с рубашками, лонгсливами, платьями и даже свитерами», — посоветовал он.

Ранее в августе стилист Юлия Ишимова перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень. По ее словам, красный и пастельные цвета в одежду будут наиболее популярны. Помимо этого, актуальной будет женственная одежда с кружевом.

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      Екатерина Ештокина
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