Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

Стилист Александр Рогов назвал вязаный жилет модной вещью на раннюю осень

Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на раннюю осень. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам специалиста, стильным изделием для переходного периода между летом и осенью станет трикотажный, вязаный или костюмный жилет. Эксперт уточнил, что в прохладную погоду данное изделие можно носить на голое тело или с футболками.

«А в более прохладную погоду миксуйте его с рубашками, лонгсливами, платьями и даже свитерами», — посоветовал он.

Ранее в августе стилист Юлия Ишимова перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень. По ее словам, красный и пастельные цвета в одежду будут наиболее популярны. Помимо этого, актуальной будет женственная одежда с кружевом.