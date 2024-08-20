Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 20 августа 2024Ценности

Стилист перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень

Стилист Ишимова: красный и пастельные цвета в одежде стали трендом осени

Фото: Kyryk Ivan / Shutterstock / Fotodom

Модный редактор Lamoda, стилист Юлия Ишимова перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень. Соответствующий материал публикует «Известия».

Специалистка рассказала, что в предстоящем сезоне главным трендом стала феминность. «Saint Laurent и Chloe сделали ставку на кружевные комбинации (полностью из прозрачного кружева или с кружевной отделкой); Valentino и Prada голосовали за кокеткорные банты, оборки и рюши; а Gucci и Christian Dior показали tradwife-передники и предложили носить их со всем — на голое тело, с платьями или поверх офискорных комбо белой рубашки и юбки-карандаш», — высказалась Ишимова.

Материалы по теме:
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

При этом эксперт подчеркнула, что модные бренды сделали акцент на пастельную палитру, а также красный и зеленый цвета. «Красный отметился в коллекциях Miu Miu, Carven, Bottega Veneta и Gabriela Hearst, причем носить его советуют как total-look (красное — все!), а зеленый — от мшистого до фисташкового — появился на подиумах Fendi, Schiaparelli и Prada», — отметила стилист.

Ранее в августе стилист Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба. Так, эксперт посоветовал носить тельняшки, которые делают образ веселым и моложавым. Данное изделие специалист порекомендовал сочетать с пиджаком, джинсами и классическими брюками.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

      В одном из регионов Украины зафиксировали превышение уровня хлора в десять раз

      Лукашенко позвали на форум стран без выхода к морю

      Туристка упала с шестого этажа отеля на популярном курорте Европы и не выжила

      В Европе не нашли противоречий в вступлении Украины в ЕС и атакой ВСУ на Курскую область

      На Украине ослабили ответственность за самовольное оставление части военным

      Россиян призвали не доверять военным картам по оперативной ситуации в Курской области

      Российский офицер рассказал об участвующих в атаках на Курскую область наемниках

      В США назвали религиозной чисткой закон о запрете УПЦ на Украине

      Россияне ремонтировали дома и обнаружили редкую находку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше