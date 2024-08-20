Стилист перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень

Стилист Ишимова: красный и пастельные цвета в одежде стали трендом осени

Модный редактор Lamoda, стилист Юлия Ишимова перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень. Соответствующий материал публикует «Известия».

Специалистка рассказала, что в предстоящем сезоне главным трендом стала феминность. «Saint Laurent и Chloe сделали ставку на кружевные комбинации (полностью из прозрачного кружева или с кружевной отделкой); Valentino и Prada голосовали за кокеткорные банты, оборки и рюши; а Gucci и Christian Dior показали tradwife-передники и предложили носить их со всем — на голое тело, с платьями или поверх офискорных комбо белой рубашки и юбки-карандаш», — высказалась Ишимова.

При этом эксперт подчеркнула, что модные бренды сделали акцент на пастельную палитру, а также красный и зеленый цвета. «Красный отметился в коллекциях Miu Miu, Carven, Bottega Veneta и Gabriela Hearst, причем носить его советуют как total-look (красное — все!), а зеленый — от мшистого до фисташкового — появился на подиумах Fendi, Schiaparelli и Prada», — отметила стилист.

Ранее в августе стилист Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба. Так, эксперт посоветовал носить тельняшки, которые делают образ веселым и моложавым. Данное изделие специалист порекомендовал сочетать с пиджаком, джинсами и классическими брюками.