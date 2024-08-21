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14:04, 21 августа 2024Экономика

Улицы и магазины в Югре атаковали неизвестные насекомые

«Подъем»: прилавки с овощами и тротуары в городе Пыть-Ях заполнили летающие жуки

Фото: Maksim Gulyachik / Shutterstock / Fotodom

Улицы и магазины в Югре атаковали неизвестные насекомые. На ситуацию в городе Пыть-Ях обратил внимание «Подъем».

Летающими жуками кишат прилавки с овощами и фруктами, тротуары и фонари. По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Инны Кудрявцевой, официальных обращений в ведомство по этому поводу не поступало. Всю информацию жители города размещают в медиапространстве, из-за чего остается неясным, куда именно направлять сотрудников, объяснила она.

По мнению участников местных чатов, речь идет о водных клопах-гребляках и гладышах. На болотистом севере они являются достаточно распространенным явлением, и опасности для человека не несут, подчеркнули жители Югры. Кудрявцева, в свою очередь, заявила, что определением разновидности насекомых должен заниматься специалист.

Ранее в российском регионе заметили комариный смерч. Необычные скопления насекомых житель Башкирии обнаружил рядом с трассой, после чего записал увиденное на видео. Заснятые им комариные «воронки» своей формой оказались похожи на смерч.

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      Лилиана Набиуллина
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