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13:56, 21 августа 2024Бывший СССР

В Армении упрекнули МИД России в неуважении

МИД Армении: заявление Лаврова вызывает откровенное сожаление

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Ереван саботирует разблокировку Сюникского коридора, вызывает сожаление у властей Армении. Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

«Вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказала она.

По словам Бадалян, в заявлении о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, подписанном представителями Москвы, Баку и Еревана, не осталось «ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен». Она также упрекнула российское дипведомство в предвзятости и неуважении по отношению к Армении в своих заявлениях.

Кроме того, представитель армянского МИД напомнила про представленный правительством республики проект по разблокированию региональных коммуникаций «Перекресток мира». По ее словам, он уже получил широкое признание на международной арене, а открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может произойти «буквально в любой момент».

В понедельник, 19 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коридора через Сюникский район Армении. При этом он подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку.

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      Александр Курбатов
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