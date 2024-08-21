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19:04, 21 августа 2024Мир

В Британии заявили о понимании Украиной невозможности удержать контроль над Донбассом

Меркурис: Украина понимает, что не сможет удержать контроль над Донбассом

Фото: Oleksandr Rupeta / Globallookpress.com

Украина понимает, что не сможет удержать контроль над Донбассом. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем официальном YouTube-канале.

«Вероятно, украинцы готовятся окончательно распрощаться с Донбассом, признав, что битва за регион проиграна», — сказал он.

Британский аналитик подчеркнул, что Вооруженные силы России совершают молниеносный прорыв на покровском направлении. По его словам, сейчас там идут интенсивные военные действия, а также становится известно о переходе новых населенных пунктов под контроль российских войск.

Ранее Меркурис выразил мнение, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область. Он отметил, что украинские военные жалуются, что не получают подкрепления и поставок на покровском и торецком направлениях.

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      Виктория Кондратьева
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