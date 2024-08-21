В Курской области чиновников обвинили в присвоении гуманитарной помощи

Советник губернатора Алехин обвинил курских чиновников в присвоении гумгрузов

Некоторых районных чиновников Курской области обвинили в присвоении себе грузов с гуманитарной помощью. Об этом рассказал советник губернатора региона Роман Алехин в Telegram.

По его словам, речь идет о бытовой технике, дорогих продуктах питания и других вещах. «В моей картине мира это ничем не отличается от мародерства у своих же, и наказание должно быть не менее жестким, а может, и более», — написал Алехин.

Советник губернатора добавил, что передал соответствующую информацию по двум районам региона. Он заверил, что будет обрабатываться каждый такой сигнал, а тем, кто уже нажился на помощи беженцам, предложил успеть возместить ущерб и бежать.

Кроме того, Алехин рассказал о случае кражи у волонтера в пункте временного размещения. «Оставила на минутку сумочку, чтобы помочь человеку, ее беженцы и обчистили. Это грустно. От этого гадко на душе», — сообщил он.

Ранее в Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции. В четырех мусорных контейнерах оказались медикаменты, предметы гигиены, продукты, включая суповые наборы, тушенку, крупы и специи, а также одежда для военнослужащих, в том числе сшитые специально для стрельбы варежки и сотни трусов.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным на 20 августа, жертвами вторжения стали 17 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.