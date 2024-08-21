Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 21 августа 2024Россия

В Курской области чиновников обвинили в присвоении гуманитарной помощи

Советник губернатора Алехин обвинил курских чиновников в присвоении гумгрузов

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Некоторых районных чиновников Курской области обвинили в присвоении себе грузов с гуманитарной помощью. Об этом рассказал советник губернатора региона Роман Алехин в Telegram.

По его словам, речь идет о бытовой технике, дорогих продуктах питания и других вещах. «В моей картине мира это ничем не отличается от мародерства у своих же, и наказание должно быть не менее жестким, а может, и более», — написал Алехин.

Советник губернатора добавил, что передал соответствующую информацию по двум районам региона. Он заверил, что будет обрабатываться каждый такой сигнал, а тем, кто уже нажился на помощи беженцам, предложил успеть возместить ущерб и бежать.

Кроме того, Алехин рассказал о случае кражи у волонтера в пункте временного размещения. «Оставила на минутку сумочку, чтобы помочь человеку, ее беженцы и обчистили. Это грустно. От этого гадко на душе», — сообщил он.

Ранее в Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции. В четырех мусорных контейнерах оказались медикаменты, предметы гигиены, продукты, включая суповые наборы, тушенку, крупы и специи, а также одежда для военнослужащих, в том числе сшитые специально для стрельбы варежки и сотни трусов.

Материалы по теме:
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Сегодня
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024
«Это ранняя стадия крупного сражения» ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
«Это ранняя стадия крупного сражения»ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
16 августа 2024

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По последним данным на 20 августа, жертвами вторжения стали 17 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в российском регионе на границе с Украиной

      Премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа

      Врач указала на провоцирующую появление морщин позу для сна

      Разработан улавливающий парниковый газ реактор

      Москвичам пообещали жару в августе

      Прения по делу 24 участников украинской бригады «Азов» начались в российском суде

      Россиянин попытался провезти через границу украшений на восемь миллионов рублей и попался

      Президент Палестины отменил ужин в Турции из-за угрозы покушения

      В Курской области чиновников обвинили в присвоении гуманитарной помощи

      Валиева рассказала о планах на будущее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше