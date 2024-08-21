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16:13, 21 августа 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

Захарова: после доски Дудаеву на Украине появятся памятники другим террористам

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

После открытия в Ивано-Франковской области памятной доски Джохару Дудаеву на Украине могут появиться памятники ИГИЛ или «Аль-Каиде» (запрещенные в России террористические организации). Так мемориал ичкерийскому террористу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Есть на Украине доска в честь Джохара Дудаева, чего ждать после этого? Какого-нибудь сквера в украинском городе имени запрещенной ИГИЛ? Или кафе «Аль-Каиды» не менее запрещенной или тупик Бен Ладена? Какая следующая степень погружения уже под дно?» — заявила дипломат.

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский, в попытках найти известных людей, которые ненавидели Россию, начал восхвалять бандитов и кровавых убийц.

Захарова также прокомментировала закон о фактическом запрете Украинской православной церкви. По ее словам, решение нарушает не только международные соглашения в сфере прав человека, но и законы Украины.

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      Алевтина Запольская
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