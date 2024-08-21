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13:16, 21 августа 2024Среда обитания

В Москве обновили правила размещения зарядок для электромобилей

Новые правила размещения зарядной инфраструктуры утвердили в Москве

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве утвердили новые правила размещения зарядной инфраструктуры при строительстве и реконструкции городских объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию транспортного комплекса столичного правительства.

По новым правилам, застройщикам необходимо 5 процентов парковочных мест оборудовать зарядными станциями. Такие изменения позволят быстрее развивать сеть зарядных станций в столице. Планируется, что к 2030 году жителям станут доступны более 30 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС). Согласно программе развития транспортного комплекса, к 2030 году ожидается значительный рост доли электромобилей в России — более чем в 30 раз. Столичные власти надеются, что за счет этого получится сократить количество вредных выбросов в атмосферу и улучшить качество воздуха.

В конце прошлого года в аэропорту «Домодедово» начала работать уникальная станция для электромобилей, которой нет аналогов в стране. Мощность станции — 80 киловатт в час, она способна параллельно заряжать до двух автомобилей. Также она оснащена тремя самыми распространенными коннекторами — CCS2, GBT и Chademo.

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      Платон Щукин
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