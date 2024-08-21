Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:38, 21 августа 2024Силовые структуры

В нескольких отделах полиции Петербурга начались следственные действия

СК начал следственные действия в нескольких отделах полиции Санкт-Петербурга

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress

В нескольких отделах полиции Санкт-Петербурга начались следственные действия, сообщает Следственный комитет (СК) в Telegram-канале.

Расследуется дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц»). Отмечается, что в рамках дела будет изучено возможное оказание полицейскими «незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ».

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двенадцать человек по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ после конфликта таксистов.

Уточняется, что фигуранты грубо выражались в месте массового скопления граждан, мешали свободному проходу других лиц, размахивали руками, блокировали проезд транспорта, а также не реагировали на замечания.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Уничтожено десять дронов. Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

      МИД сообщил о последствиях помощи Украине для экономики Латвии

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в костюме без бюстгальтера

      В США встревожились из-за одной фразы Путина

      Турецкий политик назвал санкции против России злой шуткой

      Собянин заявил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

      В нескольких отделах полиции Петербурга начались следственные действия

      Житель Харьковской области сообщил о прибытии англоязычных наемников

      МИД обвинил Латвию в вовлеченности в конфликт на Украине

      Вуайерист снимал женщину в туалете и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше