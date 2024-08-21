В России опровергли утверждение о зависимости от одного ресурса

Геннадий Шмаль: на нефтяной игле сидит не РФ, а те, кто от нее крепко зависит

Утверждение о том, что РФ «сидит на нефтяной игле» — глупость, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. В интервью РИА Новости он опроверг данный тезис, объяснив, что от этого ресурса зависят страны, у которых нефти нет.

«Один идиот, американский сенатор, если не ошибаюсь, ее как-то высказал не то сдуру, не то со злости, а другие с тех пор повторяют. Причем не только за рубежом, но и у нас в стране», — высказался Шмаль. «Не пойму, откуда взялась мысль, что Россия сидит на нефтяной игле? Это не мы на ней сидим, а наоборот те, у кого ее нет, кто от нее крепко зависит, тот же Запад», — добавил он.

Как утверждает эксперт, РФ нужно гордиться, что ее недра полны нефти, газа и разных минералов, а не повторять «всякую чушь о пресловутой нефтяной игле».

Ранее стало известно, что по итогам июля 2024 года среднесуточные объемы поставок российской нефти в Китай сократились на 14,1 процента в месячном выражении и упали до отметки в 1,76 миллиона баррелей. В целом за второй летний месяц российские экспортеры отправили в азиатскую страну 7,46 миллиона тонн сырья.

