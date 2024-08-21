В России решили ужесточить закон против фиктивных браков мигрантов

«Ведомости»: кабмин одобрил ужесточение закона о фиктивных браках мигрантов

Правительство России одобрило ужесточение закона о фиктивных браках мигрантов при получении разрешения на временное проживание в стране или вида на жительство, подготовлены соответствующие поправки. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Ведомости».

Согласно предложенному кабмином проекту поправок, без учета квоты проживать в России сможет иностранец, который уже на момент подачи заявления не менее двух лет состоит в браке с гражданином России или если в семье есть ребенок.

Если же по решению суда брак будет признан фиктивным, то в выдаче на временное проживание в России мигранту откажут, если оно уже есть — документ аннулируют. Если иностранец женился в России, получил разрешение на проживание в стране или вид на жительство, а потом развелся, то документ также аннулируют. Кроме того, причиной для аннулирования документов станет лишение или ограничение родительских прав мигранта, отмена усыновления ребенка, а также исключение данных об иностранном гражданине из записи акта о рождении такого ребенка.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен против использования мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Документ, в частности, вводит двухлетний срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Теперь законопроект рассмотрят во втором чтении с учетом поправок.