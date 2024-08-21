В российском городе оторвавшийся от автовоза прицеп протаранил остановку с людьми

В Сочи оторвавшийся от автовоза прицеп протаранил остановку с людьми

В Сочи оторвавшийся от автовоза прицеп протаранил остановку с людьми. Последствия инцидента попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

На кадрах видно, как от удара остановочный павильон сорвало с опор, на земле сидят пострадавшие, а рядом стоит тягач, на котором находится легковой автомобиль.

«Коммерсантъ Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГАИ Краснодарского края сообщил, что авария произошла недалеко от поселка Солоники Лазаревского района, в ДТП попал ехавший из Туапсе автовоз Hyundai. По данным ведомства, в результате аварии пострадали два человека — 20 и 16 лет.

Ранее в Татарстане автобус влетел в остановку с людьми около таксиста, который открыл двери автомобиля посреди дороги. Никто не пострадал.