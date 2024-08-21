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22:18, 21 августа 2024Интернет и СМИ

В США предупредили Украину о грядущей катастрофе

AC: попытки закрепиться в Курской области могут привести Украину к катастрофе

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области могут привести Киев к катастрофе. О грядущих последствиях заявил обозреватель журнала American Conservative (AC) Айван Эланд.

По его словам, созданный на территории региона плацдарм окружен российской армией с трех сторон, а линия снабжения ВСУ постоянно удлиняется. Эланд предположил, что это «может привести к катастрофе».

«Если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении», — подчеркнул обозреватель.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказался об участии иностранных наемников в атаке ВСУ на Курскую область. По его словам, до двух тысяч солдат могли быть британцами и американцами в украинской форме, также были замечены военные, говорящие на польском языке.

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      Евгений Силаев
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