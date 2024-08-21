Полковник армии США Уилкерсон: Россия уничтожает лучшие бригады ВСУ под Курском

Российские войска уничтожают лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область. Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works сообщил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Это возможность, которую они не думали получить, возможность взять все лучшее, что осталось от ВСУ, и уничтожить это», — сказал он, добавив, что Россия получила шанс «ликвидировать то, что осталось от украинской армии».

По словам бывшего военного, вместо улучшения переговорных позиций Киев прямо сейчас лишается стратегических резервов.

«Я вижу, что Украина катится вниз еще быстрее, и вот что происходит, когда ты бросаешь свои последние войска», — резюмировал американский офицер.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область Киев ждет только капитуляция.