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20:51, 21 августа 2024Мир

В США признали уничтожение лучших бригад ВСУ под Курском

Полковник армии США Уилкерсон: Россия уничтожает лучшие бригады ВСУ под Курском

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожают лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область. Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works сообщил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Это возможность, которую они не думали получить, возможность взять все лучшее, что осталось от ВСУ, и уничтожить это», — сказал он, добавив, что Россия получила шанс «ликвидировать то, что осталось от украинской армии».

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По словам бывшего военного, вместо улучшения переговорных позиций Киев прямо сейчас лишается стратегических резервов.

«Я вижу, что Украина катится вниз еще быстрее, и вот что происходит, когда ты бросаешь свои последние войска», — резюмировал американский офицер.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область Киев ждет только капитуляция.

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      Виктория Кондратьева
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