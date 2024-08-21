Венгрия разъяснила ЕС решение ослабить визовый режим с Россией и Белоруссией

Венгрия разъяснила в письме ЕС решение ослабить визовый режим с Россией

Венгрия 21 августа разъяснила в письме руководству Европейского союза (ЕС) решение ослабить визовый режим с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает портал Magyar Nemzet.

«Нынешнее решение никоим образом не влияет на проверку граждан России и Белоруссии с точки зрения национальной и общественной безопасности, поскольку перед вынесением решения в будущем, как и раньше, будут проводиться те же миграционные проверки и проверки безопасности», — приводит издание слова главы венгерского МВД Шандора Пинтера.

При этом глава ведомства подчеркнул, что венгерская сторона не ожидает серьезного роста числа заявок со стороны России.

Ранее портал Euractiv сообщал, что Венгрия не ответила в срок на вопросы Еврокомиссии (ЕК) о якобы угрозе национальной безопасности стран Шенгенской зоны из-за упрощения выдачи виз россиянам и белорусам. По данным портала, ЕК в начале августа направила венгерской стороне письмо с просьбой объяснить решение об упрощении выдачи виз.