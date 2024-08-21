Внешний вид Дженнифер Лопес на фото смутил пользователей сети

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци и смутила фанатов своим внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии приводит Daily Mail.

55-летнюю знаменитость засняли во время прогулки в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах звезда, выходя из машины, предстала в мешковатых джинсах, белом укороченном топе и светло-коричневой куртке. Помимо этого, она надела обувь на платформе и солнцезащитные очки. Вдобавок звезда собрала волосы в высокий хвост и нанесла макияж.

Фото: LagossipTV / Blue Images Love / Spot / Backgrid / Legion-Media

Поклонников смутила одна деталь в образе Лопес, о чем они написали в комментариях под материалом. «Джей Ло все лето одевалась в мешковатую одежду. Но эти джинсы ей не идут и портят ее фигуру», «Конечно, она заплатила много за эти джинсы, но я просто уверена, что ей они не подходят», «Она слишком низкая для этих джинсов», — высказались они.

Ранее в августе Дженнифер Лопес опубликовала провокационное фото в день рождения Бена Аффлека. На снимке звезда позировала в прозрачном платье модного дома Dior.