Во Франции заявили о невозможности для Украины вернуть Крым и Донбасс

Le Point: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Нападение на Курскую область не изменит проигрышное положение Вооруженных сил Украины, Киеву не удастся вернуть Крым и Донбасс. О невозможности для Украины взять под контроль новые российские территории заявили журналисты издания Le Point, базирующегося во Франции.

«Кажется невозможным думать, что Украина вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года», — считают обозреватели журнала.

Журналисты отметили, что украинская армия выдохлась, а ее потери больше, чем у Вооруженных сил России, в то время как жизнь обычных украинцев становится все более тяжелой.

Авторы материала также обратили внимание на тот факт, что администрации американского лидера Джо Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов. Вне зависимости от того, кто станет новым президентом Соединенных Штатов Америки, Украина вряд ли продолжит получать щедрую военную помощь от Белого дома, подчеркивают журналисты.

Обозреватели отметили, что президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в США. По их мнению, российскому лидеру было бы проще общаться с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, который обещал решить конфликт на Украине за сутки, однако вице-президент Камала Харрис также хочет поскорее поставить точку в противостоянии. И в случае успеха Путина у Киева и Брюсселя останется мало возможностей повлиять на условия мирного соглашения, считают авторы статьи.

Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому сможет урегулировать кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. После выхода из гонки действующего президента Джо Байдена за победу будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.