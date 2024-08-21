Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:16, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Во Франции заявили о невозможности для Украины вернуть Крым и Донбасс

Le Point: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Нападение на Курскую область не изменит проигрышное положение Вооруженных сил Украины, Киеву не удастся вернуть Крым и Донбасс. О невозможности для Украины взять под контроль новые российские территории заявили журналисты издания Le Point, базирующегося во Франции.

«Кажется невозможным думать, что Украина вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года», — считают обозреватели журнала.

Материалы по теме:
«Надо покончить с этим. Перед вами военная машина». Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
«Надо покончить с этим. Перед вами военная машина». Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
26 июля 2024
Выборы президента США в 2024 году: как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы
Выборы президента США в 2024 году:как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы
6 февраля 2024
«У нее большие проблемы» Камала Харрис бросила вызов Трампу на выборах президента США. Как она планирует победить?
«У нее большие проблемы»Камала Харрис бросила вызов Трампу на выборах президента США. Как она планирует победить?
26 июля 2024

Журналисты отметили, что украинская армия выдохлась, а ее потери больше, чем у Вооруженных сил России, в то время как жизнь обычных украинцев становится все более тяжелой.

Авторы материала также обратили внимание на тот факт, что администрации американского лидера Джо Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов. Вне зависимости от того, кто станет новым президентом Соединенных Штатов Америки, Украина вряд ли продолжит получать щедрую военную помощь от Белого дома, подчеркивают журналисты.

Обозреватели отметили, что президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в США. По их мнению, российскому лидеру было бы проще общаться с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, который обещал решить конфликт на Украине за сутки, однако вице-президент Камала Харрис также хочет поскорее поставить точку в противостоянии. И в случае успеха Путина у Киева и Брюсселя останется мало возможностей повлиять на условия мирного соглашения, считают авторы статьи.

Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому сможет урегулировать кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. После выхода из гонки действующего президента Джо Байдена за победу будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились данные о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу в российском регионе

      Гражданина Украины осудят за участие в нацбатальоне «Айдар»

      Спасатели озвучили шансы найти выживших при крушении яхты в Сицилии

      Прокуроры заступились за права российских заключенных

      Рыбак потерял сознание из-за «пощечины» кита

      В России разработали антимикробную пленку для хранения продуктов

      Долг фигуранта дела о теракте в «Крокусе» перед налоговой вырос

      В России спрогнозировали сохранение мирового спроса на российскую нефть

      Премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа

      Врач указала на провоцирующую появление морщин позу для сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше