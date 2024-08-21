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10:47, 21 августа 2024Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в блестящем бикини

Возлюбленная рэпера Тимати модель Валентина Иванова снялась в синем бикини

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель разместила фото, на котором предстала в комплекте из блестящего синего бикини и парео, повязанного на бедрах. Помимо этого, манекенщица воспользовалась соломенной сумкой в черную полоску. Ее образ дополняли украшения, среди них — браслеты, кольцо, серьги и цепочка с кулоном.

В то же время Иванова собрала волосы в хвост и отказалась от косметики на лице.

Ранее Иванова показала фигуру в откровенных образах. Тогда манекенщица примерила два кружевных комплекта черного и белого цветов, которые состояли из бюстгальтеров и стрингов.

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      Екатерина Ештокина
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