Вступившей в террористический легион россиянке дали 11 лет колонии

Военный суд дал 11 лет жительнице Брянской области из террористического легиона

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы 39-летнюю жительницу Брянской области, вступившей в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина признана виновной по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Суд установил, что в июне 2023 года россиянка вступила в украинское военизированное объединение и передавала информацию, которая могла быть использована против безопасности России. Ее преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

6 августа сообщалось, что силовики задержали вербовщика Вооруженных сил Украины, который уговаривал россиян вступить в легион «Свобода России». 23-летний мужчина работал бариста в кафе «У мангала».