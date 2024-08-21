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21:25, 21 августа 2024Мир

В МИД России ответили на слова президента Чехии о «Северных потоках»

Захарова сравнила позицию Чехии по «Северным потокам» с заявлениями террористов
Мария Захарова

Мария Захарова

Заявление президента Чехии Петра Павела о праве Киева на подрыв российских газопроводов «Северный поток» созвучно мыслям международных террористов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими мыслями выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — посетовала дипломат.

В среду, 21 августа, Петр Павел выступил с заявлением, что во время вооруженного конфликта удары наносятся «не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера», которыми и являются «Севпотоки». По его словам, если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов, то трубопровод был законной целью. Однако Павел подчеркнул, что не располагает подробной информацией, кто именно подорвал нитки газопроводов.

14 августа стало известно, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом уточняется, что главный подозреваемый находился на территории Польши и сейчас его местонахождение неизвестно.

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      Марина Совина
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