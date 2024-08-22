Раскрыта сумма долга отца Киркорова по штрафам ГИБДД

Общая сумма штрафов ГИБДД эстрадного певца Бедроса Киркорова, отца исполнителя Филиппа Киркорова, составила 34 450 рублей. Об этом пишет «360» со ссылкой на источник.
Отмечается, что всего 92-летнему артисту выписали 45 штрафов, последний из них был получен 30 июня. Самым частым нарушением оказалось превышение скорости на 20-40 километров в час — певец допустил его 11 раз.
Ранее сообщалось, что Бедросу Киркорову грозит до 15 суток ареста. Против артиста было заведено административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД.