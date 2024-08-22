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16:25, 22 августа 2024Культура

Раскрыта сумма долга отца Киркорова по штрафам ГИБДД

«360»: общая сумма штрафов Бедроса Киркорова ГИБДД составила 34 тысячи рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Общая сумма штрафов ГИБДД эстрадного певца Бедроса Киркорова, отца исполнителя Филиппа Киркорова, составила 34 450 рублей. Об этом пишет «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что всего 92-летнему артисту выписали 45 штрафов, последний из них был получен 30 июня. Самым частым нарушением оказалось превышение скорости на 20-40 километров в час — певец допустил его 11 раз.

Ранее сообщалось, что Бедросу Киркорову грозит до 15 суток ареста. Против артиста было заведено административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД.

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      Варвара Кошечкина
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