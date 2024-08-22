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14:19, 22 августа 2024Экономика

Биржевая стоимость бензина поднялась до максимума за год

Стоимость бензина АИ-92 впервые за год поднялась выше 58 тысяч рублей за тонну

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 22 августа, стоимость бензина АИ-92 поднялась до 58 127 рублей за тонну, что стало максимумом с начала года, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз на таком уровне она находилась в сентябре прошлого года в разгар топливного кризиса, когда в ряде регионов сформировался дефицит, а экспорт топлива не был запрещен.

Бензин АИ-95 подорожал до 74 818 рублей за тонну, что на 2,5 тысячи рублей меньше исторического максимума, достигнутого также в сентябре прошлого года.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам июля цены производителей на автомобильный бензин в России выросли на 25 процентов. При этом в Минэнерго заверяют, что рост стоимости топлива на АЗС к концу года окажется сравним с общей инфляцией.

Между тем авиакомпании начали жаловаться на рекордную стоимость авиакеросина и формирующийся дефицит топлива в аэропортах сибирского, восточного и южного регионов.

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      Платон Щукин
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