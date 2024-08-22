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17:35, 22 августа 2024Мир

Американский разведчик спрогнозировал капитуляцию Украины и бегство Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: после неизбежной капитуляции Украины Зеленский сбежит

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит за границу после неизбежной капитуляции Киева в конфликте. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Единственный способ, которым это может закончиться, — это полная безоговорочная капитуляция Украины, а это значит, что Зеленский сбежит в изгнание или попадет в плен и под суд в России», — спрогнозировал эксперт.

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По словам Джонсона, капитуляцию Киева приближает неспособность западных стран обеспечивать оружием сопротивление украинской армии. «Украина находится в положении, когда она полностью зависит от западных финансовых и военных поставок», — отметил он.

Ранее Джонсон заявил, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева. По его словам, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Abrams оказались переоцененными.

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      Виктория Кондратьева
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