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18:00, 22 августа 2024Забота о себе

Врач заявила о превращении витаминов в яд при одном условии

Врач Сережина: БАДы в избыточных дозах превращаются в яд

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Самоназначение витаминов и биологически активных добавок (БАДов) небезопасно, так как в избыточных дозах они буквально превращаются в яд, могут привести к токсическим отравлениям и другим серьезным для здоровья последствиям, заявила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Об этом она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Например, витамин С при высокой концентрации способен стать причиной желудочно-кишечных раздражений и обезвоживания из-за диарей, а также грозит риском образования камней в почках и гемохроматоза — накопления железа в тканях и органах, сообщила врач.

Небезопасна, по ее словам, и передозировка микроэлементами, например, добавками, содержащими железо. Дело в том, что его переизбыток накапливается в тканях и органах, ускоряя окисление жиров и способствуя появлению свободных радикалов — атомов кислорода с высокой окислительной способностью. «Также, как и в природе, в человеческом организме железо способно окисляться, "ржаветь", подвергая этому процессу все органы кроветворения — печень, сердце, поджелудочную железу», — добавила эксперт.

Симптомы переизбытка железа напоминают гепатит: белок глаз, кожа и небо желтеют, увеличивается печень, развивается цирроз и гепатит. Гемохроматоз способен стать катализатором сахарного диабета, сердечных патологий, болезней нервной системы и суставов

Вера Сережинаврач-эксперт

Принимать препараты железа без назначения специалиста нельзя, подчеркнула собеседница «Ленты.ру». По ее словам, сначала нужно убедиться, что есть дефицит. Кроме того, прием препарата может быть излишним — иногда достаточно лишь скорректировать диету и включить в нее больше продуктов, богатых железом и витаминами.

Еще один "модный" микроэлемент — селен, которым любят "побаловаться для красоты". Признаки отравления селеном — селенотоксикоз или селенизм - раньше наблюдались только у сотрудников промышленных предприятий, к примеру, на нефтеперерабатывающих и химических производствах. Теперь же селенизм очень распространен, и все чаще проводятся анализы на избыток этого микроэлемента из-за чрезмерного употребления пищевых добавок

Вера Сережинаврач-эксперт

Она уточнила, что селенизм может привести к выпадению волос, дерматиту, хрупкости ногтей, тошноте, поражению нервной системы, судорогам и чесночному привкусу во рту. Также наблюдаются нарушения психоэмоционального состояния, из-за которых принимающий селен человек может лишний раз проходить обследование на наличие анемии, записаться на прием к невропатологу или психиатру.

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      Екатерина Смирная
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