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00:09, 22 августа 2024Россия

Бойцы из ДНР выбили ВСУ из приграничного поселка

«РВ»: бойцы Дикой дивизии ДНР выбили ВСУ из поселка Нечаев в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Бойцы Дикой дивизии Донецкой народной республики (ДНР) выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из приграничного поселка Нечаев в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что в освобождении поселка приняли участие батальоны «Арбат», «Пятнашка» и «Сармат». Предположительно, ВСУ заняли населенный пункт мобильными бронегруппами.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали более 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

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      Евгений Силаев
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