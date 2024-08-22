Деловая активность в США упала до минимума

Reuters: деловая активность в США снизилась до четырехмесячного минимума

В США деловая активность в августе 2024 года упала до четырехмесячного минимума. Об этом сообщило агентство Reuters.

Также уточняется, что занятость в частном секторе снизилась, а спад в сфере услуг сопровождался уменьшением количества рабочих мест в производственном секторе, в котором с января их было создано меньше всего.

Впрочем, средние цены на товары и услуги росли самыми медленными темпами с января. Сейчас они находятся на тех уровнях, которые соответствуют целевому показателю инфляции в два процента, установленному Федеральной резервной системой (ФРС). Издание подчеркивает, что это перекликается с сообщениями ряда компаний о том, что клиенты сопротивляются высоким ценам. Они начали охотиться за выгодными предложениями, сокращать покупки и переходить на более дешевые заменители.

Между тем в июле годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года. Потребительские цены в годовом выражении увеличились почти на три процента.

В начале июля глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что в Соединенных Штатах наблюдается сдержанный прогресс в вопросе сокращения инфляции.