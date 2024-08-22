Двум секторам российской экономики предсказали новые санкции

«Известия»: новые санкции ЕС могут ударить по металлургам и рыбной отрасли

Европейская комиссия (ЕК) работает над потенциальными новыми пакетами антироссийских санкций. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ЕК.

По мнению депутата Европарламента Томаша Здеховски, новые рестрикции могут затронуть российскую металлургическую промышленность, которая уже попадала под ограничения весной 2022 года. Тогда речь шла о металлических листах, продукции из олова, стержнях, арматуре, катанках из нержавеющей стали, уголках, шпунтах, профилях, проволоке, железнодорожной продукции, а также о бесшовных и сварных трубах.

Кроме того, есть версия, что под новые ограничения попадет рыбный сектор, тем более что в апреле 2022 года Европейский союз (ЕС) уже запретил импортировать ракообразных и икру из РФ. По данным издания Die Welt, сейчас в ЕС задумались о запрете поставок свежей рыбы. Например, минтая. Активнее прочих на таких санкциях настаивают прибалтийские государства. Между тем 85 процентов минтая, потребляемого в ФРГ, в настоящее время импортируется из России.

По словам руководителя Федерального союза немецкой рыбной промышленности Штеффена Майера, для страны невозможен отказ от российских лосося и трески. В противном случае есть не только риски мощной инфляции, но и сокращения числа рабочих мест. Майер не исключил даже того, что рыбоперерабатывающая отрасль может вовсе перестать существовать.

По итогам первого месяца лета 2024 года товарооборот России и ЕС снизился до минимальной отметки с сентября 1999 года и был оценен меньше чем в пять миллиардов евро. Особенно значительно снизилась торговля с Португалией. Товарооборот с Чехией и Ирландией сократился примерно вдвое.