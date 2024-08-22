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17:33, 22 августа 2024Экономика

Изъятие у РЖД высокоскоростных поездов «Аллегро» назвали незаконным

РЖД: неустойка за изъятие Финляндией поездов Allegro составила 552 млн рублей

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Изъятие Финляндией высокоскоростных поездов «Аллегро» у совместного предприятия РЖД и финских железных дорог, Karelian Trains, назвали незаконным. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Российских железных дорог», его цитирует ТАСС.

В компании напомнили, что эти поезда были произведены специально для пассажирских перевозок по маршруту Санкт-ПетербургХельсинки и должны были курсировать по нему до 2041 года. Финская VR Group в одностороннем порядке изъяла Allegro, в покупке которых участвовали и РЖД.

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Незаконность таких действий подтверждается решениями российских судов, которые обязали финские железные дороги продолжить исполнение обязательств по заключенным соглашениям. Кроме того, неустойка за неисполнение решений суда уже составила 552 миллиона рублей, сообщили в РЖД. В компании подчеркнули, что прекращение железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией прервало исторические связи между железнодорожниками двух стран и лишило граждан возможностей перемещаться по данному маршруту комфортно и безопасно.

VR ранее сообщила, что четыре поезда «Аллегро», находившиеся в собственности совместного предприятия, будут курсировать внутри Финляндии с конца 2025 года. Произведенные в Италии поезда способны развивать скорость до 220 километров в час, в каждом из них 342 пассажирских места.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить каждые 15 минут. По его словам, жители двух городов получат уникальные возможности, «и две наши столицы будут намного ближе друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня».

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