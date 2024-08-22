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11:24, 22 августа 2024Силовые структуры

Из-за попавшего в реанимацию с кровотечением после капельницы россиянина возбудили дело

В Казани завели дело из-за смерти мужчины от сделанной косметологом капельницы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Казани возбудили дело после трагедии, произошедшей с 30-летним мужчиной из-за поставленной косметологом капельницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, косметолог заявила, что уже прокапывала клиента этим препаратом с витаминами и никаких последствий не было. Женщина добавила, что якобы пострадавший и его жена — бывшие наркоманы, которых она лечила от зависимостей. Супруга потерпевшего опровергла эти слова. Она уточнила, что ее муж — водитель, который никогда не употреблял алкоголь. Экспертиза подтвердила, что в крови мужчины не было ни спиртного, ни каких-либо веществ.

Также косметолог уверяет, что семья вымогает у нее 200 тысяч рублей за проведенные анализы. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Cупруга увидела в соцсетях рекламу капельниц с витаминами от известного в городе косметолога. Женщина страдала от сильных отеков после родов и подумала, что процедура сможет ей помочь. Ее подержал муж и также согласился испытать на себе средство для поднятия иммунитета. Россиянка заказала капельницы и препараты. Косметолог приехала к супругам в коттеджный поселок Тургай. Она, по словам женщины, не стала выяснять, есть ли у них какие-то противопоказания и аллергические реакции. Специалист просто вколола мужчине и женщине препарат за восемь тысяч рублей и уехала.

В этот же день муж и жена почувствовали себя плохо: у обоих поднялась температура, их стало рвать кровью. Позже состояние женщины пришло в норму, а мужчину экстренно госпитализировали.

У мужчины был хронический гастрит, несмотря на все усилия врачей, реанимировать его не удалось. Его супруга впоследствии узнала, что им вкололи препарат от похмелья, который обычно делают алкоголикам и наркоманам.

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      Екатерина Кашурникова
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