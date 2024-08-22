Известной телеведущей стало плохо в прямом эфире

Ведущая TalkTV Филлипс покинула эфир из-за плохого самочувствия

Ведущая британского телеканала TalkTV Алекс Филлипс покинула прямой эфир из-за плохого самочувствия и обратилась к зрителям. О своем недомогании известная журналистка сообщила на странице в соцсети X.

После того как Филлипс в прямом эфире взяла интервью у детектива из Лондона, она объявила короткий перерыв в вещании. Когда он завершился, в кадре появилась ее коллега Петри Хоскен, которая заявила, что будет работать вместо ведущей до конца передачи.

«Извините, ребята. Пришлось убежать пораньше. Внезапно мне стало очень плохо, а работать в таком состоянии очень тяжело», — объяснила причину своего внезапного ухода Филлипс. Она также добавила, что намерена скоро вернуться на экраны.

Ранее ведущий канала ABC Нейт Бирн пережил паническую атаку в прямом эфире. В результате он был вынужден прервать прогноз погоды.

Алекс Филлипс — известная британская телеведущая и бывший политик. С 2019 по 2020 год она была членом Европейского парламента. Журналистка работала ведущей на канале GB News, в 2023 году она перешла на TalkTV.