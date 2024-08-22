Легионер клуба РПЛ назвал удивившую его в России вещь

Чилийский защитник «Крыльев Советов» Гальдамес удивился теплотой людей в России

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес назвал удивившую его в России вещь. Его слова приводит «Чемпионат».

Гальдамес рассказал, что никогда раньше не был в России. «Думал, что люди здесь немного холодны, и был удивлен теплотой, с которой меня встретили. Я уже увидел много красивых мест и увижу еще больше», — рассказал он, добавив, что пока у него только позитивные впечатления.

25-летний футболист перешел в «Крылья Советов» в конце июля 2024-го. В Российской премьер-лиге (РПЛ) легионер провел три матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее южноафриканский полузащитник «Факела» Табо Селе рассказал, что его удивило в России. Он отметил, что ни разу не встретился с проявлением расизма, хотя ожидания от страны были негативные.