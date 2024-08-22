Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на российскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 12:20 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 22 августа ВСУ запустили по шести российским регионам 28 дронов. 13 летательных аппаратов система ПВО перехватила над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.

В Калачевском районе Волгоградской области два летательных аппарата, предположительно, уничтожили на подлете к аэродрому Мариновка. Обломки одного из дронов упали на бытовку, в результате чего начался пожар. В свою очередь, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на объекте Минобороны. Он подчеркнул, что система ПВО смогла сбить большую часть украинских летательных аппаратов.