Москвичам анонсировали скорое открытие нескольких новых станций метро

Заммэра Ликсутов: в ближайшие месяцы в Москве откроют несколько станций метро

В ближайшие месяцы в Москве собираются открыть несколько новых станций метро, анонсировал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мэром Москвы принято решение уделить особое внимание развитию рельсового каркаса. В ближайшие несколько месяцев мы еще планируем открыть несколько станций метро», — рассказал замглавы города.

Ликсутов отметил, что активное строительство будет продолжаться до 2035 года. Заммэра добавил, что за последние 13 лет в Москве количество станций рельсового каркаса увеличилось со 182 до 431.

Ранее Ликсутов раскрыл интервал движение поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петерубргом. По его словам, транспорт будет курсировать каждые 15 минут.

ВСМ пройдет по территории шести российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. К 2030 году новая железная дорога сможет ежегодно перевозить 23 миллиона человек.