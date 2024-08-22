Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 22 августа 2024Экономика

Москвичам анонсировали скорое открытие нескольких новых станций метро

Заммэра Ликсутов: в ближайшие месяцы в Москве откроют несколько станций метро
Максим Ликсутов

Максим Ликсутов. Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В ближайшие месяцы в Москве собираются открыть несколько новых станций метро, анонсировал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мэром Москвы принято решение уделить особое внимание развитию рельсового каркаса. В ближайшие несколько месяцев мы еще планируем открыть несколько станций метро», — рассказал замглавы города.

Ликсутов отметил, что активное строительство будет продолжаться до 2035 года. Заммэра добавил, что за последние 13 лет в Москве количество станций рельсового каркаса увеличилось со 182 до 431.

Ранее Ликсутов раскрыл интервал движение поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петерубргом. По его словам, транспорт будет курсировать каждые 15 минут.

ВСМ пройдет по территории шести российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. К 2030 году новая железная дорога сможет ежегодно перевозить 23 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

      Премьер Польши предрек Моди важную роль в достижении мира на Украине

      Россиян поселили в «клоповник» в отеле Турции в попытке получить вознаграждение

      Крупнейший продавец нефти в мире начал резко терять доходы

      В Госдуме отреагировали на создание бронетанковой бригады НАТО близ границы России

      Минобороны заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Россию

      Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый мир» для Украины

      В России высказались о влиянии телефонного мошенничества на экономику

      В ЕС заявили об экологической угрозе в Красном море из-за хуситов

      Зритель потребовал вернуть деньги за билет на церемонию открытия Олимпиады-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше