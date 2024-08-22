Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:29, 22 августа 2024Бывший СССР

Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из здания суда

Митрополита УПЦ Павла госпитализировали во время заседания суда в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) и наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) госпитализировали во время заседания суда в Печерском районном суде Киева. Об этом сообщила епархия в своем Telegram-канале.

По информации УПЦ, 21 августа во время судебного заседания митрополиту стало плохо. Медики оказали священнослужителю первую помощь, после чего его доставили в больницу.

«Известно, что раньше у архиерей были проблемы с сердцем. В прошлом году у него диагностировали острый инфаркт миокарда», — сообщили в УПЦ.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. Четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ дважды пытались вторгнуться в Брянскую область. В атаку пошли более 200 бойцов

      Казахстан ответил на критику Лукашенко

      Женщина пострадала в результате обстрела ВСУ российского города

      Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда бикини

      Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

      Белый дом отказался комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет

      Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет

      Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из здания суда

      Пушилин рассказал о положительных изменениях в Авдеевке

      Крупнейшая нефтяная компания в США столкнулась с проблемой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше