Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из здания суда

Митрополита УПЦ Павла госпитализировали во время заседания суда в Киеве

Митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) и наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) госпитализировали во время заседания суда в Печерском районном суде Киева. Об этом сообщила епархия в своем Telegram-канале.

По информации УПЦ, 21 августа во время судебного заседания митрополиту стало плохо. Медики оказали священнослужителю первую помощь, после чего его доставили в больницу.

«Известно, что раньше у архиерей были проблемы с сердцем. В прошлом году у него диагностировали острый инфаркт миокарда», — сообщили в УПЦ.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. Четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.