Настасья Самбурская объявила о помолвке

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что выходит замуж во второй раз

Актриса Настасья Самбурская выходит замуж. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Универа» рассказала, что ее молодой человек сделал ей предложение руки и сердца и она ответила согласием. По словам Настасья, кольцо избранник вручил ей прямо во время съемочного процесса.

«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет», — написала артистка.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин заявил об отсутствии в жизни Самбурской настоящей любви.