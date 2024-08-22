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11:59, 22 августа 2024Силовые структуры

Незаконно пересекших границу в Судже журналистов объявят в международный розыск

ФСБ: незаконно пересекших границу РФ журналистов объявят в международный розыск

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Иностранных журналистов, незаконно пересекших границу в Судже и работавших в приграничной зоне России, объявят в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Под расследование по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») попали корреспондент CNN из США Ник Пейтон Уолш и репортеры из Украины Олеся Боровик и Диана Буцко.

Основанием для привлечения их к уголовной ответственности стало нарушение государственной границы России для проведения видеосъемки в районе Суджи Курской области. Им грозит по российскому законодательству до пяти лет лишения свободы.

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      Екатерина Кашурникова
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