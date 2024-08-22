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14:49, 22 августа 2024Экономика

Оценен масштаб экспорта китайских смартфонов в Россию

Китайская таможня: поставки смартфонов в Россию выросли почти на 20 процентов

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

За семь месяцев 2024 года поставки китайских смартфонов в Россию выросли почти на 20 процентов, до 11,2 миллиона штук. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Данный экспорт оценили в 1,47 миллиарда долларов. В июле РФ купила у Китая почти два миллиона смартфонов, превысив таким образом июньский показатель на 12,5 процента.

Отмечается, что с января по июль китайские производители смартфонов экспортировали почти 310 миллионов единиц этой продукции. Около трети этих поставок пришлось на Гонконг. На второй позиции США. Россия же по числу закупаемых в КНР смартфонов заняла четвертое место.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2024 года продажи китайских флагманских смартфонов дороже 50 тысяч рублей в РФ увеличились в 3,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, и достигли уровня в 185 тысяч штук. Если оценить ситуацию в денежном выражении, то речь идет о 13,5 миллиарда рублей.

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