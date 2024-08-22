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11:35, 22 августа 2024Экономика

Суд оставил россиянку без балкона

Пермячка сделала ремонт на балконе и попала в суд

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ремонт на балконе обернулся для жительницы Перми иском в суд. Конструктивное решение горожанки признали незаконным и опасным для соседей, сообщает местное управление службы приставов.

Решив устроить в квартире балкон консольного типа, хозяйка убрала подоконный проем. Однако на инициативность женщины обратили внимание в районной администрации. Так, по мнению чиновников, в ходе ремонтных работ была нарушена целостность несущей стены дома.

Власти обратились в суд, иск был удовлетворен. «Администрация Индустриального района Перми инициировала иск, обосновывая его отсутствием у женщины правовых оснований для проведения таких работ. Женщина устроила балкон, не имея на то правовых оснований», — резюмирует пресс-служба ведомства. Пермячку обязали в течение двух месяцев демонтировать балкон и восстановить прежний вид стены.

Ранее в Самаре квартировладельцы увлеклись перепланировкой и перекрыли запасной выход из подъезда. Снести самовольную постройку собственники согласились лишь после введения запрета на выезд из страны.

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      Виктория Клабукова
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