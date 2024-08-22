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06:00, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Девушка отправила парню интимное фото и удивилась его реакции

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Inside-Light-6749 поделилась историей о том, как она отправила парню интимную фотографию и удивилась его реакции. Она сообщила, что молодой человек прекратил с ней общение.

Авторша поста рассказала, что недавно познакомилась с парнем в приложении Tinder. «Во время разговора мы обсудили несколько тем, включая секс и то, что нам нравится в постели. (...) Он сказал, что хочет, чтобы мы лучше узнали телосложения друг друга», — отметила она.

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После этого девушка отправила новому знакомому откровенный снимок, на котором она была запечатлена в нижнем белье. «Он ответил, что имел в виду фото лица (хотя я уже отправила их ему) и что сейчас он чувствует себя очень некомфортно», — вспомнила рассказчица. Она извинилась перед ним и объяснила, что неправильно его поняла. На следующий день героиня истории узнала, что парень заблокировал ее контакт.

Поступок молодого человека стал неожиданностью для девушки. «Я чувствую себя одним из тех жутких чуваков, которые присылают фото члена без спроса», — призналась девушка.

Большинство комментаторов назвали поведение парня странным и поддержали авторшу поста. «Какой странный чувак, я бы понял, если бы он просто дал понять, что это не то, чего он хочет, но то, как он отреагировал, наводит меня на мысль, что он из тех людей, которым нравится изображать из себя жертву», — выразил мнение один из участников обсуждения.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он узнал о желании невесты сделать пластическую операцию и задумался о расставании. Девушка захотела увеличить одну часть тела.

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      Олег Давыдов
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