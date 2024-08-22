Посольство России оценило присоединение Швейцарии к «военному Шенгену»

Посольство России: вхождение Берна в «военный Шенген» противоречит нейтралитету

Присоединение Швейцарии к «военному Шенгену» противоречит нейтралитету, который официально провозглашен во внешней политике страны. Об этом заявили в посольстве России в Берне, передает РИА Новости.

«Обратили внимание на решение Федерального совета Швейцарии о присоединении Конфедерации к проекту ЕС "Военная мобильность". Со всей очевидностью оно не пойдет на пользу безопасности Швейцарии и откровенно противоречит заверениям Берна о его нейтральном статусе», — отмечается в пресс-службе дипломатического ведомства.

«Военный Шенген» — популярное название программы «Военная мобильность», которая была запущена в 2014 году. Ее целью является упрощение перемещения войск внутри Европейского союза (ЕС) посредством снятия отдельных административных ограничений.

Ранее стало известно, что Швейцария намерена присоединиться к проекту. Как отметили в швейцарском правительстве, проекты «Военная мобильность» и «Федерация киберзащиты» позволят расширить возможности международного сотрудничества между вооруженными силами и укрепят национальную обороноспособность страны.