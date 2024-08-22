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10:45, 22 августа 2024Россия

Россиянке полностью отрезало кисть за станком на ритуальном предприятии

В Санкт-Петербурге женщине отрезало кисть за станком на ритуальном предприятии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурге 29-летней женщине отрезало правую кисть во время работы за станком на ритуальном предприятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, россиянка занималась изготовлением ритуальных атрибутов в помещении около Большеохтинского кладбища.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Петербурженку сразу же направили в операционную с травматическим шоком 2-3 степени.

До этого в Омской области 17-летнему подростку, который подрабатывал на производстве «Птицефабрика Любинская», отрезало руку.

Юношу доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.

Еще раньше школьнику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты, которую его отцу привез товарищ из Чечни 25 лет назад.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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