Россиянке полностью отрезало кисть за станком на ритуальном предприятии

В Санкт-Петербурге женщине отрезало кисть за станком на ритуальном предприятии

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурге 29-летней женщине отрезало правую кисть во время работы за станком на ритуальном предприятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, россиянка занималась изготовлением ритуальных атрибутов в помещении около Большеохтинского кладбища.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Петербурженку сразу же направили в операционную с травматическим шоком 2-3 степени.

До этого в Омской области 17-летнему подростку, который подрабатывал на производстве «Птицефабрика Любинская», отрезало руку.

Юношу доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.

Еще раньше школьнику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты, которую его отцу привез товарищ из Чечни 25 лет назад.