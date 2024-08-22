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11:07, 22 августа 2024Путешествия

Салон пассажирского самолета наполнился дымом после возгорания телефона пассажира

CBS News: загоревшийся мобильный телефон вызвал панику на рейсе JetBlue

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мобильный телефон пассажира, загоревшийся незадолго до посадки, вызвал панику на рейсе авиакомпании JetBlue. Подробностями истории поделился телеканал CBS News.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 20 августа на борту лайнера, летевшего из Лос-Анджелеса в Бостон, США. Из-за возгорания гаджета салон самолета был в дыму. «Сначала мы почувствовали очень резкий запах пластика, а затем салон просто наполнился дымом. Мы увидели, как экипаж сразу же приступил к действиям», — рассказала одна из пассажирок Лора Бенсон.

Путешественница уточнила, что бортпроводники быстро вывели из зоны возгорания двух людей, убедились, что все остальные в безопасности, взяли огнетушитель, отнесли телефон в туалет и закрыли двери. «В конце концов раздался хлопок, и мы просто сказали им спасибо», — добавила Бенсон.

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Представители перевозчика заявили, что экипаж отреагировал на ситуацию «в соответствии со своей подготовкой». Воздушное судно благополучно приземлилось, никто из пассажиров не пострадал, на самолете повреждений тоже не обнаружили.

В октябре 2023 года похожий случай произошел на борту российского самолета. Аккумулятор мобильного телефона одного из пассажиров вспыхнул после приземления воздушного судна в аэропорту Шереметьево.

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      Алина Черненко
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