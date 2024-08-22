Tesla впервые проиграла немецкой компании по продажам электрокаров в Европе

Bloomberg: BMW в июле впервые опередила Tesla по продажам электрокаров в Европе

По итогам июля немецкий автопроизводитель BMW впервые обошел американскую компанию Tesla по продажам электрокаров в Европе. Об этом со ссылкой на данные Jato Dynamics сообщает Bloomberg.

У BMW продажи выросли на треть, до 14 869 единиц, а у Tesla сократились на 16 процентов, до 14 561 машины. Этот случай стал первым, когда европейский производитель класса люкс обошел компанию Илона Маска. Однако по показателям в регионе за последний год Tesla по-прежнему доминирует.

Всего в июле европейские покупатели зарегистрировали 139 тысяч новых электромобилей, что на шесть процентов меньше, чем в июле прошлого года. Спрос на электрокары в Европе в целом снижается, что связано с прекращением субсидий, в том числе в Германии и Швеции.

Аналитик Jato Фелипе Муньос отметил, что отсутствие ясности в отношении будущего электрокаров все еще препятствует активности потребителей. Также на ситуацию повлияло падение продаж китайских автопроизводителей, что связано с импортными тарифами Евросоюза, введенными для поддержки своих производителей.

По оценкам Jato, электромобили, выпускающиеся в Китае, в минувшем месяце продавались на 45 процентов хуже, чем в июне. Статистика учитывает данные 16 стран — членов ЕС, которые предоставили соответствующие данные, поэтому реальные данные могут отличаться.

Ранее сообщалось, что ЕС определился с размером пошлин в отношении каждого производителя, который выпускает электрокары в Китае. В частности, для Tesla планируется установить сборы на уровне девяти процентов, а для его основного конкурента BYD — 17 процентов.